مقتل 7 مصلّين في انفجار مسجد شرق نيجيريا.. فيديو

وقع انفجار عنيف داخل مسجد بسوق غامبورو في مدينة مايدوغوري شرق نيجيريا، وذلك أثناء أداء المصلين صلاة المغرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن قائد في ميليشيا محلية مناهضة للتنظيمات المتطرفة، قوله أن الانفجار الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل 7 مصلّين، وإصابة العشرات.

وقال عليو ناصر الناشط النيجيري، إن الانفجار وقع حوالي الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي أثناء صلاة المغرب، عندما كان المسجد مكتظًا بالمصلين.

وأوضح الناشط النيجيري، أن الانفجار نُفّذ بواسطة عبوة ناسفة "IED"، خلال الركعة الأولى من الصلاة، مركدًا أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عنه.

وأضاف عليو ناصر: "أنه لم يتم تأكيد أرقام الضحايا الدقيقة مع استمرار عمليات الإنقاذ وقيام قوات الأمن بتقييم مكان الحادث".

ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات في نيجيريا، حتى الآن.