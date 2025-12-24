إعلان

الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية

10:55 م 24/12/2025

الكويت - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان، والذي أودى بحياة عدد من عناصر الأمن.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إنها إذ تؤكد مجدداً موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه، فإنها تعبر عن أصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وأسر الضحايا.

كانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت أمس الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة بعدما تعرضت سيارتهم لهجوم بمنطقة كاراك بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

