الجيش الأردني: دمرنا مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على حدودنا الشمالية

وكالات

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، تحيد عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجيش استهداف عدد من المصانع والمعامل التي تتخذها هذه الجماعات أوكاراً لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية وتم تدمير المواقع المحددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، بأنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأية تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسبين.