اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

كتب : مصراوي

11:14 ص 27/09/2025

كيرياكوس ميتسوتاكيس

وكالات

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها بسبب حربها على غزة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميتسوتاكيس -من يمين الوسط- إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، لكنها لا تستطيع تبرير مقتل آلاف الأطفال".

وأضاف ميتسوتاكيس أن "اليونان تحافظ على شراكة إستراتيجية مع إسرائيل، لكن هذا لا يمنعنا من التحدث بوضوح وصراحة".

وحذر رئيس الوزراء اليوناني من "أن مواصلة هذا المسار سيضر في نهاية المطاف بمصالح إسرائيل ويؤدي إلى تآكل الدعم الدولي لها".

كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني إسرائيل غزة قطاع غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة

