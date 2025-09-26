نتنياهو: لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يتم ذبح الدروز في سوريا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، "إنه لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يتم ذبح الدروز في سوريا".

وأكد نتنياهو، إن فكرة السلام بين إسرائيل وسوريا كانت على مدار عقود بعيدة المنال، لكنها اليوم لم تعد كذلك، موضحا أنه إسرائيل بدأت مفاوضات جدية مع الحكومة السورية.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "أنا مؤمن بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق من الحكومة السورية، يحترم سيادة سوريا ويحمي أمن إسرائيل".

وتحدث نتنياهو بعد أن غادر العشرات من المندوبين وأعضاء الوفود من دول متعددة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل جماعي اليوم الجمعة بينما كان يستعد للتحدث.

وردا على قرارات بعض الدول الأخيرة بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا: "أقول لقادة العالم الذين يرضخون لضغوط يجب عليكم دعم إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين اضطررت إسرائيل شن حرب على 7 جبهات لمكافحة الإرهابيين.

وأكد نتنياهو، أنه طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، أسقطت إسرائيل منشورات تحث المدنيين في مدينة غزة على مغادرتها، زاعمًا أن حماس تمنع سكان مدينة غزة من مغادرتها وتهددهم.

وواصل نتنياهو ادعاءاته: "إذا كنا نريد ارتكاب إبادة جماعية في مدينة غزة لما طلبنا من المدنيين مغادرتها، حماس هي التي تسرق المساعدات للمدنيين ونحن من يقدم الغذاء لسكان غزة".