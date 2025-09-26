نتنياهو: إسرائيل تقوم بالعمل القذر الذي لا يريد أحد القيام به

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته أعادت حتى الآن 207 أسرى، بينما لا يزال 48 أسيرًا محتجزين داخل أنفاق في قطاع غزة، بينهم 20 على قيد الحياة.

وأكد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، اليوم الجمعة، "أقول للأسرى في غزة نحن لم ننساكم ولن نستسلم ولن ندّخر جهداً حتى نعيدكم إلى دياركم".

ووجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى قادة حركة حماس، طالبهم فيها بتسليم أسلحتهم والإفراج عن جميع الأسرى، محذراً: "إن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم أينما كنتم".

كما أعلن أن إسرائيل ستفرض سيطرتها على قطاع غزة وأنه سيتم إنشاء "سلطة مدنية" هناك، في إشارة إلى تصور حكومته للمرحلة المقبلة في القطاع.

وفي سياق آخر، اتهم نتنياهو إيران وحزب الله وحماس والحوثيين بأنهم يشكّلون محوراً معادياً لإسرائيل والولايات المتحدة، قائلاً إنهم "يهتفون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، مشدداً على أن البلدين يواجهان "تهديداً مشتركاً يتمثل في الإرهاب".

واعترف نتنياهو بتراجع الدعم الدولي لإسرائيل مقارنة بما كان عليه بعد هجوم السابع من أكتوبر، قائلاً إن "قادة كثيرين دعموا إسرائيل بعد 7 أكتوبر لكن هذا الدعم تبخر الآن"، وأضاف أن "الألمان أبلغوني أن إسرائيل تقوم بالعمل القذر الذي لا يريد أحد القيام به".

وختم بالقول إن كثيراً من القادة حول العالم "رضخوا مع مرور الوقت لضغوط الإسلاميين المتطرفين"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم إسرائيل في معركتها ضد حماس وحلفائها.