إعلام عبري: تركيا تطالب بطرد إسرائيل من منافسات كرة القدم

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الاتحاد التركي لكرة القدم أرسل رسالة إلى الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم (فيفا) يطالب فيها بطرد إسرائيل من الاتحادين ردًا على الإبادة الجماعية في غزة.

ومن جانبها، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منع حظر مشاركة إسرائيل في كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد مطالبة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كلًّا من الفيفا واليويفا بتعليق عضوية الدولة العبرية على خلفية جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لوكالة أسوشيتد برس "أ.ب"، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتجه نحو التصويت على قرار يقضي بتعليق عضوية إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.

وقال مصدران للوكالة، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إنه من المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية ليويفا، التي تتكون من 20 عضوًا، أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية.

تأتي هذه الخطوة قبل نحو أسبوعين من عودة منتخب إسرائيل لاستئناف مبارياته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي الشهر المقبل بمنتخبي النرويج وإيطاليا خارج أرضه.