طائرة إسرائيلية تغير مسارها وتهبط اضطراريا في السعودية.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

08:39 م 24/09/2025

هبوط إضطراري لطائرة إسرائيلية في السعودية

وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، عن وقوع حادثة وصفتها بالنادرة بسبب هبوط طائرة إسرائيلية بشكل طارئ في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت القناة العبرية، خلال تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه بسبب وقوع حالة طبية طارئة، على متن طائرة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب وتحمل إسرائيليون اضطر قائد الطائرة بالهبوط في المملكة العربية السعودية.

وأكدت أن راكب إسرائيلي تعرض أثناء الطيران لجلطة دماغية، مما اضطر قائد الرحلة بإذن بالهبوط في الرياض لعلاج الراكب الذي تم نقله بعد الهبوط إلى مستشفى سعودية لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أنه تم تفريغ الطائرة من جميع الركاب وبقائهم على الأراضي السعودية لمدة ساعة، قبل إعادة تحميلها، لإعادة رحلتهم إلى تل أبيب.

هبوط إضطراري لطائرة إسرائيلية في السعودية مطار الملك خالد الدولي بالرياض الهبوط في الرياض لعلاج الراكب طائرة إسرائيلي تهبط اضطراريا في السعودية

