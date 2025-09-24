إعلان

بعد زيارته إلى إسرائيل.. ابنة سيناتور أمريكي: أبي باع روحه للشيطان- فيديو

كتب : مصراوي

05:56 م 24/09/2025

مادي بلوك، ابنة سيناتور

وكالات

انتقدت ابنة سيناتور أمريكي، زيارة والدها ضمن وفد "50 ولاية، إسرائيل واحدة" من مجلس شيوخ ولاية نيو مكسيكو إلى إسرائيل والتقائهم برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيايمن نتنياهو.

وقالت مادي بلوك، ابنة سيناتور ولاية نيو مكسيكو جاي بلوك، إن والدها أصبح مجرد آداة لترويج الأكاذيب والدعاية".

وفي مقطع فيديو، قالت بلوك: "يبدو أنع باع روحه للشيطان.. أتمنى حقا ان تكون هذه نهاية مسيرة والدي السياسية".

وتساءلت بلوك في مقطع الفيديو على حسابها بمنصة "تيك توك"، عن علاقة نتنياهو بأي قضايا محلية في ولاية نيو مكسيكو، كما علّقت على الفيديو بـ"الحرية لفلسطين".

مادي بلوك ابنة سيناتور أمريكي إسرائيل

