انتقدت ابنة سيناتور أمريكي، زيارة والدها ضمن وفد "50 ولاية، إسرائيل واحدة" من مجلس شيوخ ولاية نيو مكسيكو إلى إسرائيل والتقائهم برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيايمن نتنياهو.

وقالت مادي بلوك، ابنة سيناتور ولاية نيو مكسيكو جاي بلوك، إن والدها أصبح مجرد آداة لترويج الأكاذيب والدعاية".

وفي مقطع فيديو، قالت بلوك: "يبدو أنع باع روحه للشيطان.. أتمنى حقا ان تكون هذه نهاية مسيرة والدي السياسية".

ابنة عضو مجلس الشيوخ في نيو مكسيكو، "جاي بلوك"، تهاجم والدها وتتمنى انتهاء مسيرته السياسية؛ بسبب نفيه الإبادة بغزة ولقائه نتنياهو pic.twitter.com/rIPTku4cPy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2025

وتساءلت بلوك في مقطع الفيديو على حسابها بمنصة "تيك توك"، عن علاقة نتنياهو بأي قضايا محلية في ولاية نيو مكسيكو، كما علّقت على الفيديو بـ"الحرية لفلسطين".