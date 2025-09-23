وزيرة الخارجية البريطانية: أحذّر من عواقب الأجيال القادمة في غزة

وكالات

نقلت وزير الخارجية البريطانية إيفات كوبر، شهادات رواها أطباء عائدون من غزة حول الأوضاع الصحية للأطفال في القطاع يوم أمس الاثنين.

على ضوء ذلك، حذّرت كوبر خلال كلمتها في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، من العواقب التي قد تترتب على "الأجيال القادمة" في غزة.

وذكرت كوبر، أن أحد الأطباء سرد لها قصة عن اضطراره لإجراء عملية جراحية لطفل فلسطيني دون تخدير نتيجة نقص في الإمدادات الطبية والحيوية في غزة، مؤكدة "ستبقى القصص التي رووها لي للأبد".

وقالت كوبر، إن أحد الأطباء العائدين من غزة وصف لها تأثير الدمار والصدمة على الأطفال في القطاع، محذّرة من أن العواقب ستكون وخيمة على الأجيال القادمة ما لم يتحرك المجتمع الدولي الآن.

وأضافت كوبر: "نحن مدينون لهؤلاء الأطفال الذين ينشؤون في غزة، وفي كافة أرجاء فلسطين وكذلك إسرائيل، إننا مدينون لهم بمستقبل أفضل".

في المقابل، انتقد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، انعقاد مجلس الأمن الدولي في رأس السنة العبرية، رغم أن قرار الانعقاد استثنى إسرائيل من الحضور.