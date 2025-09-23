إعلان

احتجاجات تجتاح المدن الإيطالية رفضًا لموقف الحكومة من فلسطين وحرب غزة.. "فيديو وصور"

كتب : مصراوي

11:06 م 23/09/2025

احتجاجات تجتاح المدن الإيطالية رفضًا لموقف الحكومة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب-عبدالله محمود
ردًا على عدم اعتراف وزيرة الخارجية الإيطالية بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر نيويورك لحل الدولتين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت العديد من المدن الإيطالية، حالة من الفوضى والاشتباكات العنيفة خلال إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وخلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون مشروطا بإطلاق كل الأسرى واستبعاد حماس من الحكم، مشيرة إلى أنه يجب ممارسة معظم الضغوط على حماس لا إسرائيل.

تصريحات ميلوني، تزامننا مع موجة احتجاجات عارمة في المدن الإيطالية، حيث خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، وقاموا بإغلاق المدارس ومحطات القطارات والموانئ والطرق الرئيسية.

صورة -1_1

الاحتجاجات شملت أكثر من 70 مدينة إيطالية، تسببت في شلل كبير حيث وصلت في بعض المدن لإغلاق المدارس وتعطيل وسائل النقل العام، لتسجل إيطاليا واحدة من أكبر المظاهرات الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية.


وجاءت هذه التطورات بينما تتجه عدة دول أوروبية، بينها فرنسا، إلى الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في وقت ترفض فيه الحكومة الإيطالية الانضمام إلى هذه الخطوة، محذرة من أن الاعتراف المبكر قد يضر بمسار التسوية.

وفي مختلف المدن الإيطالية، من ميلانو إلى باليرمو، تدفق المحتجون إلى الساحات، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا شعارات تطالب بوقف الحرب.

صورة 2_2

في روما، تجمع أكثر من 20 ألف شخص قرب محطة تيرميني المركزية، فيما أوقف عمال الموانئ في جنوة وليفورنو العمل احتجاجًا على استخدام الموانئ لنقل الأسلحة.

صورة 3_3

النقابات العمالية التي دعت إلى الإضراب العام لمدة 24 ساعة، شددت على أن تحركها يأتي "ردًا على تقاعس الحكومات الإيطالية والأوروبية عن مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة".

لكن الاحتجاجات لم تخل من توترات، خاصة في ميلانو حيث حاول بعض المتظاهرين اقتحام محطة القطار الرئيسية، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة استخدمت خلالها قنابل الغاز وخراطيم المياه، وأسفرت عن اعتقالات وإصابة نحو 60 عنصر أمن، وفق وكالة "أنسا" الإيطالية.

صورة 4_4

رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أدانت أحداث العنف، مؤكدة في منشور لها على منصة "أكس" أن "التدمير والفوضى لا علاقة لهما بالتضامن مع الفلسطينيين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولة الفلسطينية مؤتمر نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة حرب غزة فلسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير
وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار