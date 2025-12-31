إعلان

مناورات عسكرية صينية ضخمة وتايوان في حالة تأهب قصوى

كتب : محمد جعفر

11:19 ص 31/12/2025

مناورات عسكرية صينية

قال خفر السواحل إن تايوان ظلت في حالة تأهب قصوى يوم الأربعاء بعد أن أجرت الصين مناورات عسكرية ضخمة حول الجزيرة أمس الثلاثاء، وأبقت مركز الاستجابة البحرية للطوارئ يعمل بينما كانت تراقب المناورات البحرية الصينية.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية يوم الأربعاء أن 77 طائرة عسكرية صينية و25 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل كانت تعمل حول الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرًة إلى أن من بينها 35 طائرة عسكرية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين.

شهدت التدريبات التي أطلق عليها اسم "مهمة العدالة 2025" قيام الصين بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه تايوان ونشر عدد كبير من السفن الحربية والطائرات بالقرب من الجزيرة، في استعراض للقوة أثار قلق الحلفاء الغربيين.

أدانت تايبيه التدريبات باعتبارها تهديداً للأمن الإقليمي واستفزازاً سافراً، وبحسب كوان بي لينغ، رئيس مجلس شؤون المحيطات في تايوان، فإن السفن الصينية كانت تبتعد عن تايوان، لكن بكين لم تعلن رسمياً بعد نهاية التدريبات.

وقالت في منشور على فيسبوك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: "لقد هدأت الأوضاع البحرية، وبدأت السفن والمراكب بالمغادرة تدريجياً، ونظراً لأن الصين لم تعلن عن انتهاء المناورات العسكرية، فإن مركز الاستجابة للطوارئ لا يزال يعمل".

أفاد مسؤول في خفر السواحل التايواني لوكالة رويترز بأن جميع سفن خفر السواحل الصينية البالغ عددها 11 سفينة قد غادرت المياه القريبة من تايوان وتواصل ابتعادها، وقال مسؤول أمني تايواني إن مراكز الاستجابة للطوارئ التابعة للجيش وخفر السواحل لا تزال تعمل.

قال مسؤولان أمنيان في المنطقة لوكالة رويترز إن هناك حالياً أكثر من 90 سفينة تابعة للبحرية الصينية وخفر السواحل في المنطقة، حيث يتم نشر العديد منها في بحر الصين الجنوبي، بالقرب من تايوان وبحر الصين الشرقي في استعراض كبير للقوة البحرية.

وقال المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، إن حجم الانتشار البحري الصيني قد ازداد باطراد منذ بداية هذا الأسبوع، وتشهد الصين حالياً موسماً حافلاً بالتدريبات العسكرية.

مناورات عسكرية صينية تايوان الصين المناورات البحرية الصينية

