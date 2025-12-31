إعلان

"أقل من 1%".. إسرائيل تسجل أدنى معدل نمو سكاني في تاريخها

كتب : مصراوي

12:15 م 31/12/2025

إسرائيل

كشف تحليل حديث عن تراجع معدل النمو السكاني في إسرائيل خلال العام الجاري إلى نحو 0.9%، في أدنى مستوى يُسجَّل منذ قيام الدولة، ما يعكس ملامح دخولها مرحلة ديموغرافية مغايرة لما اعتادت عليه لعقود.

وبحسب التحليل الصادر عن مركز "تاوب"، فإن وتيرة النمو السكاني في إسرائيل نادراً ما انخفضت منذ خمسينيات القرن الماضي عن 1.5% سنوياً، غير أن تقديرات هذا العام تشير إلى هبوطها للمرة الأولى إلى أقل من 1%، مع زيادة سكانية تُقدَّر بنحو 101 ألف نسمة فقط.

وأوضح المركز، إلى جانب تقارير بحثية أخرى، أن هذا التراجع يعود إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدلات الوفيات مقارنة بالسنوات السابقة، واستمرار تباطؤ معدلات الخصوبة لدى اليهود والعرب على حد سواء، إضافة إلى تسجيل صافي هجرة سلبي، حيث يفوق عدد المغادرين للبلاد أعداد الوافدين الجدد والعائدين من الخارج.

ورغم استمرار تصنيف إسرائيل ضمن الدول ذات النمو السكاني المرتفع مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة، فإن مواصلة هذا الاتجاه قد يدفعها إلى مسار أقرب لما تشهده دول أوروبا من تباطؤ واضح في الزيادة السكانية، وتربط الأوساط البحثية هذا التحول الديموجرافي المحتمل بتداعيات أوسع تمس إنتاجية الاقتصاد، وبنية سوق العمل، فضلاً عن انعكاساته على الخريطة السياسية والاجتماعية في السنوات المقبلة.

إسرائيل مركز تاوب الزيادة السكانية

