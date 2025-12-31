إعلان

تصادم قطارين يُسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص في الهند

كتب : مصراوي

10:54 ص 31/12/2025

تصادم قطارين

وكالات


أفاد مسؤول محلي لوكالة رويترز بأن قطارين يعملان على خطي مونوريل اصطدما مساء الثلاثاء داخل نفق ببلدة بيبالكوتي في ولاية أوتاراخاند شمال الهند، قرب موقع محطة كهرومائية قيد الإنشاء، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 109 عمال.


وأوضح المسؤول أن معظم الإصابات كانت طفيفة، في حين تعرض أربعة عمال لكسور. ووقع الحادث داخل نفق تابع لمشروع محطة توليد كهرباء مائية تنفذه شركة "تيهري ديفيلوبمنت كوربوريشن" المملوكة جزئياً لشركة "إن تي بي سي".


وقال جاوراف كومار، كبير المسؤولين الإداريين بالمنطقة، إن التصادم نجم عن عطل في مكابح أحد القطارين المستخدمين لنقل العمال ومواد البناء، مشيراً إلى أن العمل بالمشروع سيُستأنف اليوم عقب الانتهاء من إزالة آثار الحادث.

تصادم قطارين اصابة شخص الهند

