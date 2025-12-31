إعلان

توغل آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق بجنوب سوريا

كتب : مصراوي

12:10 م 31/12/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

توغلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، بينها سيارتا هايلكس، إضافة إلى آلية هامر، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت أمس بين قريتي رويحينة والمشيرفة، وأقامت حاجزاً مؤقتاً عند تقاطع قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي، كما توغلت في قرية العشة، واعتقلت أحد المواطنين، فيما أقامت حاجزاً مؤقتاً بين قرية عين الزيوان وبين بلدة كودنة، بريف القنيطرة الجنوبي".

ووفق الوكالة، "تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العدوانية، وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغّل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين".

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي آليات عسكرية إسرائيلية سوريا

