رئيسة المفوضية الأوروبية: معاناة المدنيين في الشرق الأوسط يجب أن تنتهي

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إنها اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة قطع عائدات روسيا من الوقود الأحفوري.

وأشارت فون دير لاين، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة الضغط على روسيا بحظر واردات الغاز الروسي المسال، مضيفة "سنطوي صفحة الوقود الأحفوري الروسي نهائيا بحلول عام 2027".

كذلك، أوضحت فون دير لاين، أنها بحثت مع ترامب استفزازات الكرملين بما فيها الاختراقات المتكررة للمجال الجوي الأوروبي.

وفي سياق منفصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها اتفقت مع ترامب على أن معاناة المدنيين في الشرق الأوسط يجب أن تنتهي، مؤكدة على أن أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين.