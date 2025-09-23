إعلان

رئيسة المفوضية الأوروبية: معاناة المدنيين في الشرق الأوسط يجب أن تنتهي

كتب : مصراوي

10:46 م 23/09/2025

أورسولا فون دير لاين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إنها اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة قطع عائدات روسيا من الوقود الأحفوري.

وأشارت فون دير لاين، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة الضغط على روسيا بحظر واردات الغاز الروسي المسال، مضيفة "سنطوي صفحة الوقود الأحفوري الروسي نهائيا بحلول عام 2027".

كذلك، أوضحت فون دير لاين، أنها بحثت مع ترامب استفزازات الكرملين بما فيها الاختراقات المتكررة للمجال الجوي الأوروبي.

وفي سياق منفصل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها اتفقت مع ترامب على أن معاناة المدنيين في الشرق الأوسط يجب أن تنتهي، مؤكدة على أن أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أورسولا فون دير لاين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا الشرق الأوسط

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: سياسة مصر الخارجية نجحت في مواجهة ضغوط التهجير
وزير الأوقاف: رصدنا عمل الأئمة في مِهن لا تليق.. وهذه رسالتي للرئيس السيسي - حوار