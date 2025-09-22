إعلان

أسطول الصمود: ندين محاولات إسرائيل تجريم مهمتنا الإنسانية

كتب : مصراوي

05:21 م 22/09/2025

سفن أسطول الصمود

أدان أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تجريم مهمتهم الإنسانية المدنية لفك الحصار عن سكان غزة.

وقال أسطول الصمود خلال تصريحات إعلامية، إن محاولات إسرائيل لتجريم مهمتنا هدفها نزع الشرعية عن المساعدات وتبرير العدوان.

وفي وقت سابق، وجه نشطاء من على سفينة "دير ياسين" المشاركة في أسطول الصمود العالمي، نداء عاجلاً إلى شعوب العالم للتحرك في الشوارع واحتلال سفارات إسرائيل والولايات المتحدة لزيادة الضغط عليهم من أجل وقف الحرب.

وتسير العشرات من سفن الأسطول من سواحل تونس وإيطاليا وبرشلونة نحو وجهتها منذ أيام في أكبر تحرك بحري، من أجل محاولة كسر الحصار الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد مجاعة ودمار هائل ونقص شبه كامل للخدمات.

يشار إلى أن ائتلاف أسطول الحرية كان أعلن بالتشارك مع مبادرة "ألف مادلين إلى غزة"، عن إطلاق الموجة التالية من سفن كسر الحصار عبر أسطول بحري جديد يتكون من عدة سفن ستبحر بتاريخ 24 سبتمبر الجاري من جنوب إيطاليا.

