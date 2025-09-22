السعودية توجه تحذيرًا لإسرائيل بشأن الضفة الغربية

وكالات

حذرت المملكة العربية السعودية إسرائيل من أن ضم أي جزء من الضفة الغربية سيؤدي إلى "تداعيات كبرى في جميع المجالات"، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة 12، إن السعودية لم تكشف بعد عن الإجراءات التي قد تلجأ إليها في حال تنفيذ خطة الضم، لكنها قد تعلن رسميًا وقف مسار التطبيع مع إسرائيل، أو تعيد إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي بعدما فتحته في عام 2022.

وذكرت أن الضم قد يضر بالعلاقات الأمنية والتجارية غير المعلنة بين الرياض وتل أبيب، كما أنه يهدد استقرار (اتفاقات إبراهام)، إذ كان من المفترض أن تنضم السعودية لهذه الاتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ولكنها توقفت بسبب إندلاع حرب غزة أكتوبر 2023.