مزارع يقرر توزيع 4 آلاف طن من البطاطس على سكان برلين مجانًا

وكالات

تجري حالياً في برلين عملية البحث عن متطوعات ومتطوعين لتولي مهمة توزيع نحو أربعة آلاف طن من البطاطس مجاناً على المنازل، وكذلك على المدارس ورياض الأطفال. ويطرح هذا التحرك سؤالاً أساسياً: ما الذي دفع مزارعاً إلى التخلي عن هذه الكمية الضخمة دون مقابل؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة برلينر مورغنبوست، فإن سكان العاصمة دُعوا خلال الأيام المقبلة للمشاركة في حملة توزيع واسعة النطاق لبطاطس من صنف "أغريا"، المصنفة بجودة عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي. وتُنظم هذه المبادرة بالتعاون مع محرك البحث البيئي "إيكوسيا".

وتُخزَّن هذه الكميات حالياً في مستودعات شركة "أوسترلاند أغرار غيزيلشافت" الزراعية الواقعة جنوب مدينة لايبزيغ. وأوضحت الصحيفة أن قصة هذه البطاطس تعكس ما وصفته بـ"عبثية النظام الغذائي"، إذ كان أحد التجار قد طلب المحصول، لكن بعد التخزين تبيّن أن المعروض في السوق يفوق الطلب، ما أدى إلى انهيار الأسعار إلى مستوى جعل بيع المحصول غير مجدٍ اقتصادياً، فبقي دون مشترين.

ولمنع تلف البطاطا، قررت "إيكوسيا" و"مورغنبوست" توزيعها مجاناً في برلين. ووفقاً للبيان، سيتبرع المزارع بالمحصول، فيما تتولى "إيكوسيا" مسؤولية نقل البطاطس إلى العاصمة، بينما تشرف الصحيفة على تنظيم عملية التوزيع.

وفي هذا السياق، يجري البحث عن نقاط استلام داخل برلين، يمكن أن تكون منازل خاصة، أو مدارس، أو رياض أطفال، أو مؤسسات كنسية، أو جمعيات ومنظمات مدنية أخرى. وستحصل كل نقطة استلام على طن واحد من البطاطا، على أن يتمكن السكان من الحصول عليها مجاناً من تلك المواقع.

وسيتم نقل البطاطس بواسطة شاحنات تبلغ حمولتها 25 طناً، مع اشتراط توفر مداخل مناسبة لتمكين هذه الشاحنات من الوصول. وحدد القائمون على الحملة يوم 12 يناير كآخر موعد للتسجيل، على أن تُسلَّم الكميات خلال الأسبوع المقبل، يومي الخميس والجمعة.