وكالات

رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، اعترافهم رسميًّا بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الموقف يتماهى مع الإرادة الدولية المتزايدة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وثمنت الخارجية الأردنية مواقف الدول الدول الثلاثة التي تُعد تأكيدا ودعما واضحا للجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.

واعتبر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، الدعوات الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدد وجود إسرائيل "ويمثل جائزة غير منطقية للإرهاب"، وفق تعبيره.

وأشار نتنياهو، إلى أنه سيعرض خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ما وصفه بـ"الحقيقة في صراعنا العادل ضد قوى الشر ورؤيتنا للسلام الحقيقي النابع من قوة".

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتعين عليه مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى والعمل بشأن الدعاية الكاذبة ضدنا"، موضحا أنه سيلتقي بـ"صديقه" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الرابعة منذ بدء ولايته "ولدينا الكثير لنناقشه"، بعد اجتماع الأمم المتحدة.

مع ذلك، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا في بيانات منفصلة، اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة بدءا من اليوم الأحد.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى حل الدولتين مؤكدا أن اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية "ليس جائزة لحماس" كما يدّعي نتنياهو.

وأوضح ستارمر، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة بينما تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل همجي الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأمل في حل الدولتين بدأ يتبخر ويجب إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، حل الدولتين وعدا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بمستقبل أفضل.