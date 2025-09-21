إعلان

بعد دوي صفارات الإنذار.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا من غزة

10:30 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

اعتراض صاروخ

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، وتمكن من اعتراض أحدهما، في حين سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن الصاروخان أُطلقا من منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقبل لحظات، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل، تحذيرًا من سقوط قذائف صاروخية.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري فحص سبب دوي الصفارات في أسدود.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين أُطلقا من غزة باتجاه أسدود بعد إطلاق الإنذار في أسدود والمناطق المحيطة بها.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل قذائف صاروخية
