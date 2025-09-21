بعد دوي صفارات الإنذار.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا من غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، وتمكن من اعتراض أحدهما، في حين سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن الصاروخان أُطلقا من منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقبل لحظات، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل، تحذيرًا من سقوط قذائف صاروخية.

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري فحص سبب دوي الصفارات في أسدود.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين أُطلقا من غزة باتجاه أسدود بعد إطلاق الإنذار في أسدود والمناطق المحيطة بها.