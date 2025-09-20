إعلان

إذاعة الاحتلال: الجيش سيدفع بتعزيزات إلى الضفة لتأمين الأعياد العبرية

09:25 م السبت 20 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن الجيش سيدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية مع اقتراب الأعياد العبرية والاعتراف المتوقع بدولة فلسطينية، موضحة أن تلك التعزيزات تتألف من 8 سرايا.

وأشارت القناة 15 العبرية نقلا عن مصدر أمني، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد مؤخرا انتشار ظاهرة محاكاة للحرب في قطاع غزة بالضفة الغربية.

وأوضح المصدر الأمني، أن مسلحين بالضفة يتابعون طرق استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة ويسعون إلى نسخها، مضيفا "رصدنا محاولة إطلاق صواريخ وتثبيت عبوات ناسفة على مركبات عسكرية بالضفة".

