إعلام عبري: 70 ألف جندي إسرائيلي يعملون الآن في مدينة غزة

وكالات

قال موقع "والا" العبرية، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل آلاف الجنود من المشاة والمدرعات والمهندسين إلى مدينة غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ من أجل تسريع عملية احتلالها.

وكشفت مصادر عسكرية، أن ما يقرب من 70 ألف جندي إسرائيلي يعملون حاليا في مدينة غزة، موضحة أن تلك الأعداد من المتوقع أن تتزايد في المستقبل القريب.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الفرقة 98 تعمل في قلب مدينة غزة، في حين تعمل الفرقة 162 في منطقة جباليا، بينما تعمل الفرقة 99 في شمال القطاع، فيما تعمل قوات من الفرقة 143 في منطقتي خان يونس ورفح جنوبي غزة.

ووصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، السبت، دخول جيش الاحتلال إلى مدينة غزة بأنه حماقة استراتيجية.

وأكد آيزنكوت، أن دخول مدينة غزة لن يؤدي إلى حسم فوري مع حماس، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تحت قيادة غير مناسبة.