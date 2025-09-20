وكالات

شهدت محافظة السويداء السورية، اليوم السبت، مظاهرات تطالب بما أسماه المحتجون بـ"حق تقرير المصير".

ورفع المتظاهرون الأعلام الأمريكية والإسرائيلية خلال الاحتجاجات التي خرجت في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وقرب ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، وأخرى في بلدة شهبا، للمطالبة بالانفصال و"الحماية الدولية" وفق ما أورده موقع تليفزيون سوريا.

#شاهد: مقتطفات التقطتها عدسة كاميرا السويداء24 من مظاهرة "حق تقرير المصير" في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم السبت العشرون من شهر أيلول. pic.twitter.com/pkgBgPG3zT — السويداء 24 (@suwayda24) September 20, 2025

وبجانب الأعلام الأمريكية والإسرائيلية، حمل المتظاهرون صور الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز، موفق طريف. وطالب المتظاهرون بـ"الاستقلال"، والإفراج عن المعتقلين ورفض المصالحة مع الحكومة السورية.

وتجددت الاحتجاجات بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية السورية توقيع اتفاق ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة لمعالجة ملف السويداء، وخارطة طريق لإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وشمل الاتفاق عدة بنود كانت المحافظة تطالب بها، من أبرزها فتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتُكبت خلال العملية العسكرية في يوليو الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى تسريع الإفراج عن المعتقلين من جميع الأطراف، ووضع ترتيبات أمنية وإدارية مشتركة بين المجتمع المحلي والحكومة، بدعم من الأردن والولايات المتحدة.

صور | شهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء مظاهرة حاشدة اليوم السبت، للمطالبة بحق تقرير المصير، والإفراج عن جميع المخطوفين والمختطفات، وكشف مصير المفقودين، تزامناً مع مظاهرات مماثلة في مدينة شهبا وفي بلدة القريّا. pic.twitter.com/tNHnM3Qw28 — السويداء 24 (@suwayda24) September 20, 2025

وعلى الرغم من أن الاتفاق لاقى ترحيبًا دوليًا واسعًا، فإن "اللجنة القانونية العليا في السويداء"، التابعة للشيخ حكمت الهجري أحد شيوخ العقل في المحافظة، أعلنت رفضها التام لخارطة الطريق، مؤكدة أن أبناء السويداء "يملكون الحق في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء من خلال الإدارة الذاتية أو عبر خيار الانفصال".

أما عن سبب تأخر إطلاق سراح المحتجزين، قال مدير الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، إنه يعود إلى رفض بعض المجموعات داخل السويداء إطلاق سراح المحتجزين لديها، مؤكدًا أن المفاوضات ما زالت جارية بهدف التوصل إلى حل.