مع وفد رفيع المستوى.. ولي العهد البحريني يصل القاهرة في زيارة رسمية

وكالات

وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى مصر على رأس رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين بارزين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقباله بمطار القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد البحريني خلال زيارته الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويرسخ العلاقات التاريخية بين البلدين.

ولدى وصوله، أعرب الأمير سلمان بن حمد عن اعتزازه بالروابط الأخوية المتينة التي تجمع البحرين ومصر، مؤكدا حرص البلدين على تطوير هذه العلاقات تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بن حمد بالإنجازات التنموية التي تحققها مصر، ودورها البارز في دعم قضايا الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

ويضم الوفد البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو، وسفيرة البحرين لدى مصر فوزية بنت عبدالله زينل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

تأتي هذه الزيارة في إطار التزام البحرين ومصر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعبي البلدين الشقيقين.