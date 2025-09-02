إعلان

الدفاع المدني يتحدث عن "موت محتم" ينتظر نازحي غزة

11:55 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الدفاع المدني في غزة، إن النزوح المتكرر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي هو أحد وسائل التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وأكد الدفاع المدني، استمرار عمله وواجبه الإنساني تجاه المواطنين في مدينة غزة والشمال، محذرًا من أن النازحون سيتركون في مواجهة المصير المجهول الذي سيحكم عليهم بـ"الموت المحتم".

ومن جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، بتسارع وتيرة تداعيات كارثة المجاعة في القطاع وتسجيل 185 شهيدًا بسبب سوء التغذية في أغسطس الماضي.

وأعلنت الوزارة، استشهاد 70 شخصًا بينهم 12 طفلًا منذ إعلان المجاعة رسميًا في منطقة غزة، لافتة إلى أن أكثر من 55 ألف حامل ومرضع، و43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم تخطيه 3500 دولار عالميا.. لماذا لم تقفز أسعار الذهب في مصر؟