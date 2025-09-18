إعلان

حسام زكي يدعو بلوجر ياباني شهير لزيارة مصر: ستدرك أنها أم الدنيا (فيديو)

12:08 م الخميس 18 سبتمبر 2025

السفير المصري حسام زكي

background

وكالات

انتشر خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو يظهر فيه السفير المصري حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أثناء لقائه العفوي مع بلوجر ياباني في العاصمة النمساوية فيينا.

ويُظهر الفيديو البلوجر الياباني الشهير "يوجي بلوزا مورو" وهو يفاجئ السفير المصري في الشارع من دون أن يعرف هويته مسبقًا.

وعندما اكتشف أن من يقابله مصري، استقبله بابتسامة قائلًا: "مصر أم الدنيا"، ليرد زكي متحدثًا عن عراقة التاريخ المصري وحضارة أرض الكنانة.

وخلال الحديث، وجّه زكي دعوة إلى مورو لزيارة مصر، مؤكدًا أن التجربة ستجعله يدرك بنفسه أن بلاده بالفعل هي "أم الدنيا".

المقطع الذي نشره مورو عبر حسابه على تيك توك قبل يومين حقق انتشارًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وأدى إلى تصدر اسم حسام زكي قائمة محركات البحث داخل البلاد.

@its_yujibeleza Surprising in Egyptian Arabic 🇪🇬❤️ . Egypt is something else 🇪🇬 #arabic #egypt #japan #vienna #arab ♬ original sound - yuji_beleza_more

السفير المصري حسام زكي بلوجر ياباني زيارة مصر
