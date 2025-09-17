وكالات

تقترب السيطرة على أعمال تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة من التحول إلى تحالف استثماري تقوده شركات أمريكية بارزة مثل "أوراكل"، و"سيلفر ليك"، و"أندريسن هورويتز"، وذلك في إطار اتفاق يجري التفاوض عليه بين واشنطن وبكين، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب مصادر مطلعة، ستُنشأ شركة أمريكية جديدة لإدارة التطبيق، يمتلك المستثمرون الأمريكيون فيها ما يقارب 80% من الأسهم، بينما يحتفظ المساهمون الصينيون بنسبة تقل عن 20%، تماشياً مع القوانين الأمريكية، وسيضم مجلس الإدارة أغلبية أمريكية، مع تعيين ممثل رسمي من جانب الحكومة الأمريكية.

وسينتقل المستخدمون الأمريكيون تدريجياً إلى نسخة جديدة من التطبيق، تم اختبارها بالفعل، فيما سيُعاد تطوير خوارزميات التوصية عبر فريق هندسي أمريكي باستخدام تكنولوجيا مرخّصة من الشركة الأم "بايت دانس"، وستتولى "أوراكل" إدارة بيانات المستخدمين من داخل منشآتها في تكساس.

ورغم أن بعض تفاصيل الصفقة ما تزال قيد التفاوض، فإنها تتزامن مع ترتيبات محتملة لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط مساعٍ صينية لدعوة ترمب إلى زيارة بكين، ويُنظر إلى الخوارزميات التي تدير توصيات المحتوى على أنها الجزء الأكثر قيمة وربحية في "تيك توك"، ما يجعلها محوراً رئيسياً في المفاوضات.

وكان ترامب قد أعلن أن الاتفاق مع الصين "أنجز"، مؤكداً عزمه مناقشة التفاصيل النهائية مع الرئيس شي، وتشارك في التحالف الاستثماري الجديد مجموعة من كبار المستثمرين في "بايت دانس"، مثل "سسكويهانا إنترناشونال" و"كيه كيه آر" و"جنرال أتلانتيك"، ما يعزز من ثقل الكيان الجديد في السوق الأمريكية.