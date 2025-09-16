سوريا تعتمد خارطة طريق لحل أزمة السويداء بدعم أمريكي أردني

وكالات

قالت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، إنها اعتمدت مع الأردن والولايات المتحدة خريطة طريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا.

وخلال مؤتمر مشترك في دمشق، جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، أكدوا التزامهم الكامل بدعم المبادرة التي "تهدف إلى تضميد جراح السويداء وتحقيق التنمية وترسيخ الأمن الوطني، والرفض الواضح لأي تدخل خارجي يمس بوحدة الأراضي السورية".

وأوضح الشيباني، أن الحكومة السورية وضعت خارطة طريق واضحة للعمل تدعم العدالة وتكفل الحقوق وتقوم على بناء الثقة وتعزيز الصلح المجتمعي "وتفتح الطريق أمام تضميد الجراح التي آن لها أن تنتهي".

وأكد الشيباني، أن الخارطة السورية التي تحظى بدعم الأردن والولايات المتحدة مبنية على: (محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي، ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع، تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين، إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة، العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء المحافظة بكل مكوناتهم).

وأشار الشيباني، إلى أن سوريا وجدت لدى الأردن والولايات المتحدة استعدادا لتقديم الدعم اللازم لهذه الخطوات، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو من خلال حشد الدعم والتمويل الدولي، لافتا إلى أن هذا الدعم يكمل الجهود الوطنية، وجسرا يُسرع الخطى نحو استعادة الأمن والاستقرار في الجنوب السوري.