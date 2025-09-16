إعلان

عبد العاطي: حريصون على تفعيل العمل بالمشروعات المشتركة مع روسيا

05:44 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أليكسي أوفيرتشوك نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، وذلك في إطار زيارته إلى القاهرة.

وأكد عبد العاطي على الاعتزاز بما يربط مصر وروسيا من علاقات وثيقة، مثمنا وتيرة انعقاد آليات التشاور السياسي واللجان الفنية والاقتصادية المشتركة، وعلى رأسها أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وما تمخض عنها من توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية.

وفي هذا الإطار، أكد عبد العاطي حرص مصر على تفعيل العمل بالمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع إقامة محطة الضبعة للطاقة النووية وكذا المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون في مجالات النقل والسياحة والطيران المدني، حيث أشاد الوزير بالارتفاع الملحوظ في معدلات السياحة الروسية إلى مصر، وبالتنسيق القائم بين السلطات المعنية ومشغّلي الرحلات والشركات السياحية في البلدين بما يسهم في دعم قطاع السياحة وتعزيز التبادل الشعبي والثقافي بين الشعبين الصديقين.

بدر عبد العاطي الخارجية المصرية روسيا أليكسي أوفيرتشوك
