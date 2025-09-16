

وكالات

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة غزة، إذ بدأ خلال الساعات الأخيرة بقصف المباني جوا وبرا في شمال قطاع غزة.

وألقت الطائرات قنابل إنارة في إطار ما أسماه موقع واللا العبري الاستعداد لاحتلال المدينة.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إنها ستشتدّ تباعا، وذلك ضمن عمليّته الوشيكة في المدينة، والذي يهدف من خلالها إلى احتلالها.

ويُركز جيش الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة الأهداف من البر والجو.

كما ذكرت المصادر أن المناورة البرية، في حال تنفيذها، ستُنفذ بشكل مُدروس، مصحوبة بأحزمة نارية.

يعتزم المستوى السياسي في تل أبيب إصدار تعليمات للجيش بالتوغل في قلب مدينة غزة، مع التركيز على أسماه التقرير المواقع التي يختبئ فيها عدد كبير جدًا من المقاومين .

في غضون ذلك، يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حتى مساء الاثنين، نزح أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة متجهين جنوبًا، ويُقدر أنه مع اتساع نطاق الغارات ستزداد حركة السكان أيضًا.

واستأنف جيش الاحتلال هجماته وتدميره للأبراج السكنية في مدينة غزة، بعد أن قصف بقصف وتدمير برج الغفري بعد وقت قصير من إصداره أوامر إخلاء للبرج وللخيام القريبة منه في منطقة ميناء غزة وحي الرمال، وفقا لما ذكرته وكالة معا.