"لم يجرِ أي اتصال بيننا".. رئيس إسرائيل يكذب ترامب بشأن العفو عن نتنياهو

كتب-عبدالله محمود:

10:08 م 29/12/2025

إسحاق هرتسوغ

أصدر مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بيانًا يكذب رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العفو عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال هرتسوغ في بيان اليوم الإثنين، "لم يجرِ أي اتصال بين الرئيس هرتسوغ والرئيس ترامب منذ تقديم طلب العفو عن نتنياهو".

ووفقًا للبيان، تحدث هرتسوغ قبل بضعة أسابيع، مع ممثل عن ترامب استفسر عن الطلب، وتلقى شرحًا للإجراءات، مؤكدًا أن أي قرار سيُتخذ وفقًا للإجراءات المعتادة.

وكان جدد ترامب خلال اجتماعه مع نتنياهو في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، دعمه لطلب العفو المقدم من رئيس حكومة الاحتلال، مدعياً أن الرئيس الإسرائيلي أخبره أن العفو "في طريقه".

قال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين: "كيف لا يُمنح العفو؟ إنه رئيس وزراء في زمن الحرب، وهو بطل. لقد تحدثت مع الرئيس إسحاق هرتسوغ، وأخبرني أن العفو في طريقه إلينا".

يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في ثلاث قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في محاكمة جارية قسمت السياسة الإسرائيلية لسنوات.

