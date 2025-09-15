إعلام عبري: جيش الاحتلال يشن هجوماً واسعاً على مدينة غزة الآن

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوماً عنيفاً وواسع النطاق على مدينة غزة، تركز بشكل خاص في شمال شرق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.

ونقل موقع "واللا" عن هيئة الأركان الإسرائيلية أن العملية الجارية هي "بداية لهجوم مكثف بنيران متنوعة"، فيما أكد مصدر عسكري أن الجيش ما يزال في المراحل الأولى من العملية، مشيراً إلى وجود "مجموعة كبيرة من الأهداف" قيد التنفيذ.

وبحسب شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، فإن ما يجري يمثل انطلاقة لعملية عسكرية قوية ومتواصلة ضد ما وُصفت بالأهداف الإرهابية، وسط استعدادات لاحتمال توسيع نطاق العملية لتشمل خطة أوسع قد تصل إلى احتلال مدينة غزة.