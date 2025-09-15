إعلان

نتنياهو: قطر والصين تفرضان علينا حصارا في مجال الشرعية والإعلام الجديد

05:49 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قطر والصين تقودان حملة في وسائل الإعلام الغربية "لحصار" إسرائيل من خلال تآكل دعم حلفائها، وذلك خلال حديثه مع وفد من 250 عضوًا في الهيئة التشريعية للولايات الأمريكية في وزارة الخارجية في القدس.

وأضاف نتنياهو للوفد - وهو أكبر مجموعة من المشرعين من دولة واحدة تزور إسرائيل على الإطلاق - "نحن نقدر ونعتز بدعمكم"، زاعمًا أن "هناك جهدًا لتقويض [هذا الدعم]"، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وتابع نتنياهو: "إنها محاولة لحصار إسرائيل - وليس عزلها بقدر ما هي محاصرتها - والتي يتم تدبيرها من قِبل نفس القوى التي دعمت إيران".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو اسرائيل قطر الصين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم