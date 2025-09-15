نتنياهو: قطر والصين تفرضان علينا حصارا في مجال الشرعية والإعلام الجديد

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قطر والصين تقودان حملة في وسائل الإعلام الغربية "لحصار" إسرائيل من خلال تآكل دعم حلفائها، وذلك خلال حديثه مع وفد من 250 عضوًا في الهيئة التشريعية للولايات الأمريكية في وزارة الخارجية في القدس.

وأضاف نتنياهو للوفد - وهو أكبر مجموعة من المشرعين من دولة واحدة تزور إسرائيل على الإطلاق - "نحن نقدر ونعتز بدعمكم"، زاعمًا أن "هناك جهدًا لتقويض [هذا الدعم]"، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وتابع نتنياهو: "إنها محاولة لحصار إسرائيل - وليس عزلها بقدر ما هي محاصرتها - والتي يتم تدبيرها من قِبل نفس القوى التي دعمت إيران".