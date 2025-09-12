أكسيوس: ترامب يرفض تلاعب نتنياهو به

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر سرًا لمقربين منه بأنه يرفض فكرة تلاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو به.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، قال ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز": "سنصلح الأمر في غزة، وتذكروا أنني أنا من استعاد الأسرى، وويتكوف (ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للشرق الأوسط) أدى عملًا رائعًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "قلت لحماس نريد استعادة جميع الأسرى، وربما يكون لديها 20 أسيرًا".