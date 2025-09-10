إعلان

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب الحكومة بخطة لإعادة الأسرى

12:45 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إنها تتظاهر اليوم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية لتوجيه نداء عاجل بوقف الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وطالبت عائلات الأسرى، اليوم، الحكومة الإسرائيلية بأن تضع أمامهم خطة لاتفاق يعيد الأسرى بعد الهجوم على قطر.

واعتبرت العائلات، أن الحرب الأبدية في غزة لا هدف لها وتعرض حياة الجنود والأسرى للخطر، مؤكدة أن الحرب هدفها الحفاظ على الحكومة والانتصار الحقيقي سيكون فقط بإعادة الأسرى.

ومن جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والدة الأسير إلكانا بوحبوط عن الهجوم في قطر قولها: "قلقي يتزايد وأفقد الأمل في عودته يوميا"، بإشارة إلى تأثير الهجوم على المفاوضات واحتمال التوصل إلى اتفاق.

عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة إعادة الأسرى قطاع غزة وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف الحرب
