الصومال يشيد بالدول والهيئات التي وقفت بجانب سيادته ووحدته الوطنية

مقديشو- (أ ش أ)

أعربت الصومال عن بالغ شكرها وتقديرها للدول والهيئات الإقليمية والدولية التي وقفت بمسؤولية إلى جانب سيادة الصومال ووحدته الوطنية، وأسهمت في إحباط محاولات إسرائيل الرامية إلى الاعتراف بما يُسمّى إدارة "صوماليلاند".

وذكرت الرئاسة الصومالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن هذا الموقف الدولي المسؤول يجسد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد البيان أن الحكومة الفيدرالية، وانطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية، تولي أولوية قصوى لتعزيز وحدة البلاد وحماية سلامة أراضيها .. مشيرًا إلى أنها اتخذت جملة من الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الهادفة إلى صون السيادة الوطنية وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة.

وشددت مقديشو على أن أي محاولات للمساس بوحدة الصومال أو التعامل مع كيانات انفصالية خارج إطار الدولة تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، مؤكدة رفضها القاطع لأي خطوات من هذا النوع.

كما جددت الحكومة الصومالية التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، والدفع نحو حلول سلمية تحفظ وحدة البلاد وتلبي تطلعات الشعب الصومالي في السلام والتنمية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن وحدة الصومال وسيادته خط أحمر غير قابل للتفاوض، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم هذا الموقف بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والسلم الإقليميين.