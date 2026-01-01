عشرات الآلاف يتجهون لجسر جالطة بإسطنبول في مسيرة تضامنية مع فلسطين

أنقرة- (د ب أ)

بدأ عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم الخميس، المسير نحو جسر جالطة بمدينة اسطنبول، للمشاركة في مسيرة تضامنية مع فلسطين، بعد أدائهم صلاة الفجر في مساجد المدينة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن المسيرة التي ينظمها "تحالف الإنسانية" و"منصة الإرادة الوطنية"، بمشاركة أكثر من 400 منظمة مدنية، تحت شعار "لن نرضخ، لن نصمت، ولن ننسى فلسطين"، تأتي ""للمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية في فلسطين".

واحتشد المشاركون أمام مساجد إسطنبول الشهيرة مثل آيا صوفيا الكبير والسلطان أحمد والفاتح والسليمانية والجامع الجديد، بعد أدائهم صلاة الفجر، وانطلقوا على شكل مواكب باتجاه جسر جالطة.

ورفع معظم المشاركون أعلام تركيا وفلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية، ورددوا هتافات متضامنة مع فلسطين من قبيل "من إسطنبول إلى غزة، ألف تحية للمقاومة" و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

كما رفع المشاركون القادمون من مسجد السليمانية لافتة عليها عبارة "العدالة لفلسطين والضمير للعالم"، مرددين تكبيرات وهتافات من قبيل "تحية للانتفاضة العالمية" و"إسرائيل المجرمة اخرجي من فلسطين".

وأدى رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، عبد الله أوزدمير، ورئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم، بلال أردوغان، وعدد من أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات، صلاة الفجر في مسجد العرب بمنطقة قره كوي، ثم ساروا رفقة المواطنين باتجاه جسر جالطة.

جدير بالذكر أن مدينة إسطنبول، كانت قد شهدت في نفس التوقيت من العام الماضي، انطلاق مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، تضامنا مع فلسطين، حيث تحركت جموع غفيرة من عدة جوامع رئيسية عقب صلاة الفجر باتجاه جسر "جالطة".