صنعاء- (د ب أ)

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، لأول مرة، قبوله بانتشار قوات درع الوطن التابعة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في محافطة حضرموت شرقي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب، في بيان: "انطلاقا من حرصنا على إنجاح جهود الأشقاء في التحالف، وبما يحفظ المكتسبات المحققة لتأمين كامل تراب وطننا الجنوبي العزيز فقد بدأت اليوم عملية إشراك زملائنا الجنوبيين في قوات درع الوطن الجنوبية للاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق قواتنا المسلحة جنباً الى جنب مع إخوانهم من منتسبي كافة تشكيلات قواتنا المسلحة الجنوبية".

وأضاف النقيب أنه" بناءً على ذلك فقد أعيد اليوم تموضع اللواء الأول درع وطن في منطقة ثمود بمحافظة حضرموت ".

وأفاد بأنه" سيعقب هذا إعادة تموضع وحدات أخرى من قوات درع الوطن في منطقة رماة ومناطق أخرى في محافظتي حضرموت والمهرة وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يضمن أن قواتنا المسلحة الجنوبية بكافة قطاعاتها قد أمّنت كافة أراضينا".

ويشكل هذا تطورا لافتا في مسار الأزمة شرقي اليمن، حيث كان المجلس الانتقالي يرفض انتشار قوات درع الوطن المحسوبة على رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والتي تم بدء تشكيلها عام 2023.

وهذه القوات مدعومة من السعودية وتأتمر بشكل مباشر من العليمي الذي رفض المجلس الانتقالي قراراته الأخيرة وهاجمه خطابيا ردا على إعلان حالة الطوارئ في اليمن وإنهاء الشراكة مع الإمارات.