البرهان: أوهام الدول التي تراهن على تقسيم السودان لن تتحقق

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن الجيش يخوض معركة كرامة وجودية وواثق من النصر.

وفي خطاب الاحتفال بالذكرى الـ70 للاستقلال، أكد البرهان أن المعركة وحدت السودانيين، مضيقا "نطمئن أهلنا في كل السودان بأن النصر قادم وسيكون حليف شعبنا. سنجتمع للاحتفال بطرد التمرد والخونة من البلاد".

وأشار البرهان، إلى أن كل من خان وطنه وباعه لن ينتصر ومن راهن على أوهام الخارج لن تتحقق أحلامه في السودان، موضحا أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة تخوض معركة الاستقلال ضد البطش والهمجية والاستعمار في ثوبه الجديد.

وأكد البرهان، أن مجلس السيادة السوداني سيعمل على تأسيس دولة المواطنة التي تسع الجميع، مشددا على أن باب الانضمام لصوت الوطن والحق لا يزال مفتوحا والمصالحة الوطنية أبوابها مشرعة.

وأوضح رئيس مجلس السيادة السوداني، أن أوهام الدول التي تراهن على تقسيم السودان لن تتحقق.