القاهرة - (د ب أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل"، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية لا تمانع بشراكة عربية أو دولية لإدارة قطاع غزة.

وأشار عباس في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، إلى سقوط "ما لا يقل عن 200 ألف شهيد وجريح في غزة"، مضيفاً أن "إسرائيل تواصل نهجها بينما العالم يكتفي بالتنديد".

وقال إن الفلسطينيين "اعتادوا على عدم تنفيذ القرارات الدولية بشأن فلسطين"، مضيفاً: "لدينا 1000 قرار أممي يخص فلسطين لم ينفذ أي منها".

كما أكد الرئيس الفلسطيني أن "غزة تمر بمجاعة حقيقية.. من لم يمت بالحرب في غزة يموت جوعاً.. أعداد من يموتون جوعا في غزة أكثر ممن يموتون قتلاً".

ورأى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مصمم على الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أنه "يريد أن يبقى رئيساً للوزراء كي لا يحاكم" في إسرائيل.

وأكد أن "السلطة الفلسطينية تنشط دبلوماسياً لوقف الحرب على غزة"، مضيفاً: "نحن مستعدون لتسلم حكم غزة ولدينا الإمكانيات لذلك.. ولا مانع لدينا من شراكة عربية أو دولية في إدارة غزة".