مقتل 5 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية شمال باكستان

وكالات

تحطمت مروحية عسكرية أثناء رحلة روتينية في شمال باكستان، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل طيارين و 3 فنيين كانوا على متنها، بحسب متحدث حكومي.

وصرّح فيض الله فرق، المتحدث باسم حكومة الإقليم، بأن المروحية سقطت على ما يبدو في منطقة جيلجيت-بلتستان بسبب عطل فني، ثم اشتعلت فيها النيران. ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل، وقال إن السلطات تُجري تحقيقًا، وفقًا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

وقالت الوكالة، إن حوادث كهذه شائعة في باكستان. ففي الشهر الماضي، تحطمت مروحية تحمل إمدادات إغاثة إلى منطقة باجور الشمالية الغربية المتضررة من الفيضانات، وذلك في ظل سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم خمسة أشخاص.

وفي سبتمبر 2024، لقي 6 أشخاص حتفهم عندما سقطت مروحية أخرى في الشمال الغربي بسبب عطل في المحرك.