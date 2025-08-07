مسؤولون إسرائيليون: احتلال غزة قد يستغرق سنوات ويهدد حياة الأسرى

وكالات

قال موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤولين بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن احتلال كامل قطاع غزة قد يستغرق سنوات ويشكل خطرا على حياة الأسرى.

وأوضح المسؤولون العسكريون الإسرائيليون، أن احتلال غزة يستدعي تجنيد عدد كبير من القوات والجيش لا يريد السيطرة على السكان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعرض اليوم على القيادة السياسية الثمن الذي ستدفعه إسرائيل إذا قررت احتلال قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تقديرات بأن أغلب الأسرى سيلقون حتفهم على يد آسريهم أو بالغارات إذا تقرر توسيع العملية، كما تشير إلى أن عددا كبيرا من الجنود قد يقتلون في غزة إذا جرى توسيع العملية العسكرية.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن التقديرات تظهر أن السعي لاحتلال قطاع غزة قد يستغرق نحو 3 أشهر على الأقل ويشمل تدمير الأنفاق، مؤكدة أنه بعد إكمال احتلال غزة سيضطر الجيش لإقامة حكم عسكري والاهتمام بشؤون 2.5 مليون فلسطيني.

ومن المقرر أن يعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض على مجلس الوزراء السياسي الأمني اليوم خطة لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة بشكل تدريجي، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الخطة التي سيعرضها نتنياهو على مجلس الوزراء السياسي الأمني تقضي باحتلال مدينة غزة بعد إخلاء سكانها مع قيام الولايات المتحدة بفتح مراكز توزيع جديدة للمساعدات.

وأوضحت القناة، أن إسرائيل تراهن على أن النجاح في احتلال مدينة غزة سيدفع حماس لتسليم الأسرى لديها.

وذكرت البث العبرية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سيعرض الخميس خطة احتلال غزة أمام الاجتماع الحكومي.

وأكدت البث العبرية، أن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي سيوافق اليوم على خطة احتلال غزة التي سيعرضها زامير بسبب وجود أغلبية مؤيدة، موضحة أن خطة رئيس الأركان تتضمن احتلال كامل قطاع غزة والعمل في مناطق لم يسبق أن دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب وجود أسرى فيها.