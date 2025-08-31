إعلان

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر أمام منازل وزراء الكابينت

09:45 ص الأحد 31 أغسطس 2025

الكابينت الإسرائيلي

background

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر أمام منازل وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للمطالبة بصفقة تبادل تعيد الأسرى.

كما أفادت مصادر إسرائيلية، بمظاهرات في إسرائيل أمام منازل وزراء الدفاع والخارجية والشؤون الاستراتيجية للمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإعادة جميع الأسرى.

ومساء السبت، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل للمطالبة بالموافقة بشكل عاجل على اتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق سراح الأسرى في غزة، بعد يوم من إعلان الأجهزة الأمنية أنها استعادت جثتي أسيرين من القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الجمعة، العثور على جثة الأسير إيلان فايس وبقايا أسير ثان، تم التعرف عليه يوم السبت باسم عيدان شتيفي، وكلاهما قُتلا في 7 أكتوبر 2023، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

