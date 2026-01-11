إعلان

زيلينسكي يتهم الكرملين بممارسة إرهاب موجه ضد الشعب الأوكراني

كتب : مصراوي

03:25 م 11/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، روسيا بممارسة إرهاب موجه ضد الشعب الأوكراني، وذلك عقب هجمات جوية مكثفة شنتها روسيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي، عبر فيسبوك، إن الجيش الروسي استخدم خلال الأسبوع الماضي نحو 1100 طائرة مسيرة، و890 قنبلة موجهة، و50 صاروخا وصاروخ كروز، من بينها صاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى، ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أنه تم استخدام هذه الأسلحة "ضد أهداف لا أهمية عسكرية لها: منشآت طاقة ومبان سكنية".

وقال زيلينسكي إن موسكو تعمدت انتظار حلول الطقس القارس لتجعل الحياة صعبة قدر الإمكان على المواطنين الأوكرانيين.

وتابع: "هذا إرهاب روسي متعمد وساخر ضد الشعب".

وأرفق زيلينسكي تصريحاته بمقاطع فيديو تظهر الأضرار التي سببتها طائرات مسيرة ولحقت بأهداف مدنية في كييف ومحيطها، وكذلك في مناطق خاركيف، وخيرسون، ودنيبروبيتروفسك، ودونيتسك، وأوديسا، وزابوريجيا، وتشيرنيهيف. ولم تعرض صور من مدينة لفيف غرب أوكرانيا، حيث أصاب صاروخ أوريشنيك.

ويصور الكرملين القصف المتواصل لأوكرانيا على أنه ضربات تستهدف أهدافا عسكرية فقط، رغم أن تدمير محطات الطاقة يؤثر على السكان المدنيين.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا فيسبوك الجيش الروسي الكرملين

