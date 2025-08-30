وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعرض الحجر الجيري المستخدم في حديقة الورود بالبيت الأبيض لتلف كبير جراء إهمال من أحد المقاولين، مؤكداً أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث داخل المبنى الرئاسي.

وقال ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال: "استخدمت في البيت الأبيض أجمل أنواع الرخام والحجر المتوفرة، الأسطح مهمة جدًا بالنسبة لي كبنّاء، وكما يعلم الجميع، لقد بنيت العديد من المباني العظيمة، وغيرها، على مر السنين، في البيت الأبيض، أنا فخور جدًا بالأعمال الرائعة التي أنجزناها في حديقة الورود، والتي استخدمنا فيها الحجر الجيري. حديقة الورود مكتملة، وهي أجمل بكثير مما تخيله أحد".

وتابع: "قبل ثلاثة أيام، وبينما كنت أتأمل الحجر الجيري الرائع، لاحظت شقاً هائلاً في الحجر الجيري يمتد لأكثر من 25 ياردة، كان عميقاً وبشعاً! بدأت أصرخ قائلاً: “من فعل هذا؟ أريد أن أعرف الآن!” – ولم أقل هذا بطريقة لطيفة".

وأضاف: "تساءلت هل كان عملاً تخريبياً أم غباءً؟، ويا للمفاجأة، وبفضل حقيقة أننا قمنا بتركيب أفضل معدات أمنية موجودة، أحضروا الأشخاص الحمقى المسؤولين عن الحادث، وكان رئيسهم يراقبهم وهو يرتدي نظارات شمسية! كان الأمر يتعلق بمقاول فرعي كان يقوم بحمل مناظر طبيعية ثقيلة على عربة فولاذية مكسورة ومائلة بشدة، وكانت تحتك بقوة بالحجر الناعم والجميل".

واختتم الرئيس الأمريكي منشوره قوله: "أنا أحب وأحترم العمال والمقاولين الممتازين، ولكن لا يجب أن يحدث شيء كهذا أبداً. الآن، سأقوم باستبدال الحجر، وسأحمّل المقاول التكاليف، ولن أسمح له بالعمل في البيت الأبيض مرة أخرى! لكن، كم هو رائع نظام الكاميرات؟ لقد أمسكنا بهم، متلبسين. لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً."