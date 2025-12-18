إعلان

فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

كتب-عبدالله محمود:

05:04 م 18/12/2025

وزارة الخارجية الفرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها اتفقت مع أمريكا والسعودية ولبنان على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير المقبل.

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الخميس، أن باريس تتابع الوضع في جنوب لبنان عن كثب، داعية إلى خفض التصعيد.

وأدانت الخارجية الفرنسية الضربات الإسرائيلية، مؤكدة أن هدفها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله.

وأوضحت أن اجتماع باريس بحث سبل دعم الجيش اللبناني في جهوده للسيطرة على السلاح في البلاد.

وأضافت الخارجية الفرنسية: "إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق".

وزارة الخارجية الفرنسية مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني الضربات الإسرائيلية على لبنان نزع سلاح حزب الله

