بسبب إسرائيل.. أمريكا تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس، عقوبات على قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة تورطهم في الاستهداف غير المشروع لإسرائيل.

وفي بيان نقلته وكالة رويترز، أدانت الخارجية الأمريكية، احتجاز حكومة جنوب إفريقيا مسؤولين أمريكيين أثناء قيامهم بمهام إنسانية ونشر معلومات جوازات سفرهم تحرش غير مقبول.

وفي وقت سابق، توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة إذا لم تعدل نظامها الأساسي.

وطالبت إدارة ترامب الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.

ولوحت إدارة الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية في حال تجاهل هذه المطالب.