رئيس الوزراء اللبناني يستقبل عمرو دياب في بيروت.. ما القصة؟- صور

وكالات

استقبل رئيس الوزراء اللبناني نوّاف سلام، الفنان عمرو دياب في منزله بمنطقة قريطم، اليوم السبت.

ورحّب رئيس الحكومة اللبنانية، بدياب، معبّرا عن مدى حب اللبنانيين للمطرب المصري، قائلا: "بيروت تحبك يا عمرو، وتفرح بقدومك دائماً لأنك تدخل الفرح الى قلوب أهلها".

ويأتي استقبال سلام لدياب، في إطار زيارة الأخيرة إلى لبنان لإحياء حفل موسيقي اليوم السبت في الساحة البحرية لمنتجع "ووترفرونت بيروت".