محافظ حضرموت اليمنية: انطلاق عملية"استلام المعسكرات " في المحافظة

صنعاء- (د ب أ)

أعلن محافظ حضرموت شرقي اليمن، قائد قوات درع الوطن، سالم الخنبشي، اليوم الجمعة، انطلاق عملية "استلام المعسكرات" في المحافظة، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار اجراءات وقائية تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على السلم، ولا تندرج ضمن أي عمل هجومي".

وقال الخنبشي في كلمة له، إن العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم، مشدداً على أنها ليست إعلان حرب، ولا خطوة تصعيدية، بل إجراء مسؤول يهدف إلى تحييد السلاح، ومنع استخدام المعسكرات لتهديد أمن المحافظة واستقرارها.

وأوضح أن حضرموت تمر بمرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب قرارات حاسمة لحماية المواطنين وصون الأمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن السلطة المحلية، بدعم من الدولة و الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بذلت جهوداً كبيرة لفتح مسارات الحوار، السياسية "إلا أن تلك المساعي قوبلت بالرفض"، مع وجود ما وصفه" بإعداد لخطط تهدف إلى خلق حالة من الفوضى".

وأضاف الخنبشي، أن المسؤولية الدستورية والوطنية تفرض على الدولة و السلطة المحلية اتخاذ ما يلزم لمنع الانزلاق نحو الفوضى وحماية الأمن والسلم الأهلي، مؤكداً أن العملية منظمة ومحدودة الأهداف وواضحة المسار.

ودعا الخنبشي، مشايخ وأعيان حضرموت، وقياداتها الاجتماعية والقبلية ، إلى دعم جهود الدولة في هذه المرحلة الحساسة، والمساهمة في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة وعدم الانجرار وراء الفوضى أو الاستقطاب.

وشدد على أن حضرموت كانت وستظل أرض السلام والحكمة والدولة، ولن يسمح بتحويلها إلى ساحة صراع أو تصفية حسابات، مطمئناً أبناء المحافظة واليمنيين بأن الخطوات المتخذة تتم بأقصى درجات ضبط النفس، وبما يخدم مصلحة المواطنين ويحفظ أمنهم.

وجاء الإعلان عقب صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بتكليف الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن(تتبع الشرعية وتدعمها السعودية) في محافظة حضرموت، ومنحه الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لاستعادة الأمن والنظام في المحافظة.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق فوري من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تعليقاً على هذه العملية.

كان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن أمس الخميس لأول مرة، قبوله بانتشار قوات درع الوطن التابعة للعليمي في محافطة حضرموت شرقي البلاد.

وتسيطر قوات الانتقالي على معظم أجزاء محافظتي حضرموت والمهرة، وسط دعوات محلية و دولية للتهدئة.